Il coprifuoco a Kiev tra strade deserte e sirene antiaeree

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Allerta a Kiev, dove nelle prossime ore potrebbe esserci un pesante bombardamento. #ANSA… - rtl1025 : ?? Le #sirene hanno ricominciato a suonare a #Kiev, dove da stasera c'è il #coprifuoco. Le autorità locali hanno in… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il sindaco di Kiev annuncia il coprifuoco in città dalle 17 alle 8. Il provvedimento resterà in vigore f… - VeronicaPasseri : RT @nelloscavo: ++ #Assedio a #Kiev ++ L'«assalto finale» tra bombe e coprifuoco. Il coraggio delle mamme che nei bunker truccano i bimbi p… - BeltramoPaolo : RT @nelloscavo: ++ #Assedio a #Kiev ++ L'«assalto finale» tra bombe e coprifuoco. Il coraggio delle mamme che nei bunker truccano i bimbi p… -

Ultime Notizie dalla rete : coprifuoco Kiev

RaiNews

, 27 feb 10:51 - La capitale ucraina è deserta con ilrafforzato che terminerà alle ore 8 del mattino di domani, lunedì 28 febbraio. Il vicesindaco...A Kyiv è scattato ieri ilalle 17 e terminerà, salvo proroghe, alle 8 di lunedì 28 febbraio. Gli abitanti della città quindi non potranno andare in chiesa e l'arcivescovo maggiore chiede a ...Kiev è una città spettrale. Le strade sono deserte. Il fumo si leva dai palazzi in lontananza. Ieri, subito dopo il tramonto, è scattato il coprifuoco prolungato fino alle 8 di lunedì mattina.Stamani un'altra esplosione ha scosso un quartiere ovest della città, sempre secondo la Bbc. A Kiev, appena dopo il tramonto, è scattato il coprifuoco e le sirene avevano cominciato a suonare. Le ...