Guerra Russia-Ucraina, Joe Bastianich inviato de Le Iene al confine con la Polonia: “Le famiglie si dividono, le donne e i bambini non sanno dove andare” (Di domenica 27 febbraio 2022) È Joe Bastianich l’inviato che la trasmissione Le Iene ha scelto per raccontare cosa accade al confine tra Polonia e Ucraina: “La situazione è apocalittica, sto vedendo scene che ricordano le immagini della seconda Guerra mondiale. Le famiglie al confine tra Ucraina e Polonia si dividono, perché gli uomini ucraini tra i 18 e i 60 anni non possono uscire dal Paese, sono tutti chiamati in servizio. Le donne, i bambini e gli anziani impiegano 30 ore a superare il confine e poi camminano nei boschi, perché in Polonia non sanno dove andare”. Così l’imprenditore, che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) È Joel’che la trasmissione Leha scelto per raccontare cosa accade altra: “La situazione è apocalittica, sto vedendo scene che ricordano le immagini della secondamondiale. Lealtrasi, perché gli uomini ucraini tra i 18 e i 60 anni non possono uscire dal Paese, sono tutti chiamati in servizio. Le, ie gli anziani impiegano 30 ore a superare ile poi camminano nei boschi, perché innon”. Così l’imprenditore, che ha ...

