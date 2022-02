Guerra Russia-Ucraina, il video in cui Putin parla con gli alti funzionari e dà l’ordine sul nucleare (Di domenica 27 febbraio 2022) Putin ha ordinato l’allerta del sistema difensivo nucleare russo. La “forza deterrente” dell’esercito russo, messa in allerta da Putin, include una componente nucleare. “Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore – ha detto Putin – di mettere in allerta speciale le forze di deterrenza dell’esercito russo“. “I paesi occidentali non sono solo ostili al nostro paese nella sfera economica – ha aggiunto – intendo sanzioni illegittime. Gli alti funzionari dei principali paesi della Nato consentono anche dichiarazioni aggressive contro il nostro paese”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022)ha ordinato l’allerta del sistema difensivorusso. La “forza deterrente” dell’esercito russo, messa in allerta da, include una componente. “Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore – ha detto– di mettere in allerta speciale le forze di deterrenza dell’esercito russo“. “I paesi occidentali non sono solo ostili al nostro paese nella sfera economica – ha aggiunto – intendo sanzioni illegittime. Glidei principali paesi della Nato consentono anche dichiarazioni aggressive contro il nostro paese”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

