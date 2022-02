Guerra Russia-Ucraina | il tragico bilancio delle vittime

(Di domenica 27 febbraio 2022) Secondo il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Malyar sarebbero circa 4.300 i militari russi morti finora nel conflitto. Il condizionale è più che mai d'obbligo dal momento che non è possibile verificare la notizia e...

Kiev, 27 febbraio 2022 "Vogliamo la pace, ma non vogliamo l'incontro a Minsk", così il presidente ucraino Zelensky nel corso di un discorso alla Nazione sullain Ucraina. / Instagram ZelenskyLo rende noto l'Unhc Sono già duecentomila i profughi ucraini che hanno lasciato il Paese e che sono arrivati nei Paesi limitrofi da quando il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato l'aggressione ...Flash mob a Santa Croce di associazioni e sindaci. Giulia Deidda: "Uniamoci e facciamoci sentire" Il Cuoio ha alzato la voce contro la guerra. L’ha fatto a Santa Croce, epicentro del Comprensorio, ter ..."In transito per l'Europa dall'Ucraina 107,5 milioni di metri cubi al 27 febbraio": la nota alla Tass di Gazprom rassicura sulle forniture di gas verso l'Ue ...