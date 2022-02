Guerra in Ucraina, la video minaccia di Anonymous a Putin: "Contro di noi non puoi vincere, colpiremo le tue infrastrutture" (Di domenica 27 febbraio 2022) Il noto collettivo internazionale di hacker e attivisti Anonymous ha spiegato in un video di oltre tre minuti diffuso sui suoi canali sociali i motivi dell'operazione denominata 'OpRussia' e la sua posizione nei confronti del presidente russo, Vladimir Putin. Nel video si rivendicano attacchi informatici Contro la rete propagandistica russa e molti siti del governo di Mosca. In qualità di attivisti, il collettivo afferma che non rimarrà inattivo mentre le forze russe continuano ad uccidere persone innocenti che cercano di difendere la propria patria. Il messaggio è rivolto anche a tutti i soldati russi a cui viene chiesto di deporre le armi e di ritirarsi dall'Ucraina, in quanto "i crimini di Putin non devono essere anche i loro". Come collettivo ... Leggi su lastampa (Di domenica 27 febbraio 2022) Il noto collettivo internazionale di hacker e attivistiha spiegato in undi oltre tre minuti diffuso sui suoi canali sociali i motivi dell'operazione denominata 'OpRussia' e la sua posizione nei confronti del presidente russo, Vladimir. Nelsi rivendicano attacchi informaticila rete propagandistica russa e molti siti del governo di Mosca. In qualità di attivisti, il collettivo afferma che non rimarrà inattivo mentre le forze russe continuano ad uccidere persone innocenti che cercano di difendere la propria patria. Il messaggio è rivolto anche a tutti i soldati russi a cui viene chiesto di deporre le armi e di ritirarsi dall', in quanto "i crimini dinon devono essere anche i loro". Come collettivo ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - olgatokariuk : Voglio ringraziare giornaliste italiane bravissime e coraggiose @mannocchia e @ceciliasala che stanno facendo un gr… - La7tv : #nonelarena Guerra in Ucraina, Friedman risponde a Vera Shcherbakova: ' La Nato non stava trattando con l'Ucraina!' - AM_Porta : @gianny0162 @AnastasiaLatini Chiamarla guerra civile in zona di 'sovrapposizioni etniche'? Un folle minaccia l'atom… -