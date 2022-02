GF Vip, accusa shock per Nathaly Caldonazzo: “Sei una ruba mariti” (Di domenica 27 febbraio 2022) A parlare è la signora Daniela Pandini, ex moglie di Andrea Ippoliti, ex di Nathaly Caldonazzo che è andato a trovarla nella Casa per chiederle di smetterla di parlare male di lui. Secondo la donna, che ha scritto una lettera al settimanale “Di Più”, la gieffina ha cominciato a frequentare Ippoliti quando era ancora sposato con lei. “Hai criticato Soleil per aver sedotto Alex ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me” ha tuonato la donna, che ha spiegato come Nathaly e l’ex marito si fossero conosciuti per caso a una festa di compleanno. GF Vip, Barù minaccia di abbandonare la Casa per colpa di Nathaly Caldonazzo Tra la show-girl romana e lo chef toscano è ormai guerra aperta, al ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 febbraio 2022) A parlare è la signora Daniela Pandini, ex moglie di Andrea Ippoliti, ex diche è andato a trovarla nella Casa per chiederle di smetterla di parlare male di lui. Secondo la donna, che ha scritto una lettera al settimanale “Di Più”, la gieffina ha cominciato a frequentare Ippoliti quando era ancora sposato con lei. “Hai criticato Soleil per aver sedotto Alex ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me” ha tuonato la donna, che ha spiegato comee l’ex marito si fossero conosciuti per caso a una festa di compleanno. GF Vip, Barù minaccia di abbandonare la Casa per colpa diTra la show-girl romana e lo chef toscano è ormai guerra aperta, al ...

