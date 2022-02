Cosa vuole ottenere Putin? L'esperta di relazioni internazionali: «Punta ad un governo fantoccio» (Di domenica 27 febbraio 2022) Serena Giusti della Scuola Sant’Anna di Pisa risponde a cinque domande chiave per capire le intenzioni del Cremlino in Ucraina Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 27 febbraio 2022) Serena Giusti della Scuola Sant’Anna di Pisa risponde a cinque domande chiave per capire le intenzioni del Cremlino in Ucraina

Advertising

M_gabanelli : Il Consiglio di Sicurezza ONU si riunisce per decidere sanzioni e il ritiro della Russia dall’Ucraina. Ci vuole l’o… - FBiasin : #Nedved: “Sono un uomo dell’est, nessuno merita sofferenza e guerra, nessuno la vuole. #Szczesny ha ragione a non v… - andreapurgatori : Cosa vuole davvero la Russia? - BeBeniamino : RT @Spina141: Premessa: Questo video non vuole giustificare le ultime prestazioni horror del Milan. Ma, detto ciò, se per voi 3 episodi de… - martalandrisci2 : @mqvrii_ Così sono state le frasi..? Bene. Bene zauditu...in fondo chi lo vuole uno che farfuglia una cosa e l oppo… -