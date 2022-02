Calciomercato Atalanta | piace l’attaccante in orbita Milan

(Di domenica 27 febbraio 2022) L’si prepara a compiere un vero e proprio colpo nella prossima sessione di mercato. A riportarlo è il sito.com. Andrea Belotti TorinoCon i sempre più probabili addii a fine stagione di Zapata e Muriel, l’si vede costretta a guardare sul mercato alla ricerca di nuovi attaccanti.molto il profilo di Andrea Belotti che può arrivare in nerazzurro a parametro zero.

Commenta per primo Con i sempre più probabili adii a fine stagione di Zapata e Muriel l'si vede costretta a guardare sul mercato alla ricerca di nuovi attaccanti. Piace molto il profilo di Andrea Belotti che può arrivare in nerazzurro a parametro zero.