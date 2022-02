Calcio: Serie A, Lazio-Napoli 1-2, Fabian Ruiz espugna l'Olimpico (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Il Napoli si impone 2-1 sulla Lazio al 94' e sbanca l'Olimpico grazie al gol di Fabian Ruiz che in pieno recupero regala tre punti alla squadra di Spalletti, dopo il vantaggio di Lorenzo Insigne e il gol del momentaneo pari nel finale di gara da parte di Pedro con un tiro al volo. La squadra di Spalletti dopo aver sofferto nella prima parte di gara, si rifà nella ripresa, trova la rete del suo capitano, subisce il pari, ma reagisce ancora arrivando al colpo di biliardo di Fabian Ruiz che regala un successo importante nella corsa scudetto. Il Napoli con questo successo risale in vetta della Serie A a 57 punti insieme al Milan. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Ilsi impone 2-1 sullaal 94' e sbanca l'grazie al gol diche in pieno recupero regala tre punti alla squadra di Spalletti, dopo il vantaggio di Lorenzo Insigne e il gol del momentaneo pari nel finale di gara da parte di Pedro con un tiro al volo. La squadra di Spalletti dopo aver sofferto nella prima parte di gara, si rifà nella ripresa, trova la rete del suo capitano, subisce il pari, ma reagisce ancora arrivando al colpo di biliardo diche regala un successo importante nella corsa scudetto. Ilcon questo successo risale in vetta dellaA a 57 punti insieme al Milan.

