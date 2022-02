Bufera Domenica In | Pretelli fatto fuori e sostituito | “Mara si è stancata di lui | il motivo è assurdo” Ecco perché non lo vedremo più

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Di Achille LauroIn non si stanca, di Pierpaolosì. Quest’ultimo fin dalle sue prime ospitate nel programma è stato un personaggio piuttosto misterioso. A onor del vero non si è mai ben capito ilper cuiVenier e il suo gruppo autoriale abbiano tentato di arruolarlo in pianta stabile, cosa che peraltro non è mai accaduta: da un lato la ‘Zia‘ ha detto di aver “acquistato” l’ex gieffino nella famiglia diIn (e infatti nelle scorse settimane ha più volte ribadito che sarebbe stato una presenza fissa), dall’altro ciò non si è verificato visto che diormai non c’è più traccia nello show da quasi un mese. All’inizio, le prime assenze sono state dovute al Covid (il giovane ha contratto il virus a gennaio e quindi ha dovuto dare forfait ...

Advertising

salvatoregiarr6 : @Vane_Sardegna Anche questa domenica se ne andata,buona serata anche se qui c'è una bufera di freddo. ???? - _justsonia : Attività della domenica: osservare la bufera dalla finestra e commentare come i boomer -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Domenica

GameGurus

Mezzi della Provincia di Campobasso sono al lavoro ininterrottamente dall'inizio dell'ondata di maltempo. La notte tra sabato 26 e27 febbraio è stata di difficile gestione per ladi neve e per il vento, che ha fatto cadere alberi e pali, soprattutto nelle alture, come sulle strade provinciali di Campitello Matese ...Mezzi della Provincia di Campobasso al lavoro ininterrottamente dall'inizio dell'ondata di maltempo. La notte tra sabato 26 e27 febbraio 2022 è stata di difficile gestione per ladi neve e per il vento, che ha fatto cadere alberi e pali, soprattutto nelle alture, come sulle strade provinciali di Campitello ...Di Achille Lauro Domenica In non si stanca, di Pierpaolo Pretelli sì. Quest’ultimo fin dalle sue prime ospitate nel programma è stato un personaggio piuttosto misterioso. A onor del vero non si è mai ...Mezzi della Provincia di Campobasso sono al lavoro ininterrottamente dall'inizio dell'ondata di maltempo. La notte tra sabato 26 e domenica 27 febbraio è ...