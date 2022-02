Bonus alberghi 2022: cos’è, importo, data click day e come fare richiesta per il Superbonus 80% (Di domenica 27 febbraio 2022) Bonus alberghi, è finalmente arrivato il momento del SuperBonus 80%. Domani, 28 febbraio, sarà infatti il click day in cui si potrà richiedere il contributo statale offerto dal Governo. Ma in cosa consiste e che cos’è esattamente il Bonus alberghi 2022? Promossa dal Ministero del Turismo, si tratta di una misura IFIT, ovvero uno degli “Incentivi finanziari per le imprese turistiche” e i fondi sono compresi nel PNRR, ovvero nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli incentivi stanziati per le aziende del settore turistico saranno fruibili sia attraverso contributi a fondo perduto che sotto forma di crediti d’imposta, e sono destinati a favorire gli interventi di riqualificazione delle strutture. Bonus alberghi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 febbraio 2022), è finalmente arrivato il momento del Super80%. Domani, 28 febbraio, sarà infatti ilday in cui si potrà richiedere il contributo statale offerto dal Governo. Ma in cosa consiste e cheesattamente il? Promossa dal Ministero del Turismo, si tratta di una misura IFIT, ovvero uno degli “Incentivi finanziari per le imprese turistiche” e i fondi sono compresi nel PNRR, ovvero nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli incentivi stanziati per le aziende del settore turistico saranno fruibili sia attraverso contributi a fondo perduto che sotto forma di crediti d’imposta, e sono destinati a favorire gli interventi di riqualificazione delle strutture....

