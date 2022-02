Bimba disabile bloccata in Ucraina | la mamma | Siamo in un ospedale al confine | aiutateci a tornare in Italia

Advertising

LiveSicilia : Ucraina: Elisa, la bimba disabile e l’appello disperato della mamma - PalermoToday : Bimba disabile bloccata in Ucraina, la mamma: 'Siamo in un ospedale al confine, aiutateci a tornare a Palermo'… - DirettaSicilia : Bimba palermitana disabile bloccata a Kiev, la mamma, 'Situazione terribile' - - corrmezzogiorno : #Palermo Ucraina, l’appello di Elena: «Bloccata a Kiev con la mia bimba disabile, aiu... - BarlettaZoe : @risfiorire Sono mamma di una meravigliosa bimba disabile. Il tuo twit dimostra ancora una volta che la disabilità… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba disabile

... la donna ucraina che da diversi anni vive a Palermo con la figlia Elisa, unadi 8 anni ... Elena e le sue figlie, Elisa, ladi 8 anni che frequenta la scuola elementare Perez - Calcutta a ...Uma bambina palermitana bloccata in Ucraina con la mamma. È Elisa, la piccoladi otto annicostretta in carrozzina, che si trova in queste ore a Kiev. Vorrebbero tornare ma il blocco degli aeroporti li ha colti di sorpresa.Sentiamo continuamente le sirene d’allarme suonare e abbiamo paura». Oltre alla bimba di 8 anni disabile, che frequenta la scuola elementare Perez – Calcutta a Palermo, Elena ha anche una seconda ...Alunni e insegnanti dell’istituto comprensivo Perez Calcutta a Palermo sono in pena per Elisa, una bimba di otto anni loro compagna disabile e costretta in carrozzina, che si trova in queste ore ...