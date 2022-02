Atletica: Assoluti Indoor Ancona, Jacobs in 6.57 in batteria 60 metri (Di domenica 27 febbraio 2022) Ancona, 27 feb. (Adnkronos) - Il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs ha vinto la propria batteria dei 60 metri ai campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona. Il campione azzurro ha chiuso con il tempo di 6.57. Alle 17.30 la finale. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022), 27 feb. (Adnkronos) - Il campione olimpico dei 100Marcellha vinto la propriadei 60ai campionati Italianidi. Il campione azzurro ha chiuso con il tempo di 6.57. Alle 17.30 la finale.

