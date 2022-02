Accordo Usa - Ue: alcune banche russe escluse dallo Swift. File ai bancomat a Mosca (Di domenica 27 febbraio 2022) I leader alleati occidentali (Ue, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti) si ' impegnano a garantire che selezionate banche russe vengano rimosse dal sistema Swift. Ciò garantirà ... Leggi su leggo (Di domenica 27 febbraio 2022) I leader alleati occidentali (Ue, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti) si ' impegnano a garantire che selezionatevengano rimosse dal sistema. Ciò garantirà ...

Advertising

riotta : Ricordo @LaStampa durante la guerra in Jugoslavia una Barbara Spinelli così ferocemente filo Nato e Occidente da fi… - SkyTG24 : Guerra Ucraina, accordo tra Ue, Usa, Gb e Canada: 'Escluse da Swift alcune banche russe' - lichibenassi : RT @riotta: Ricordo @LaStampa durante la guerra in Jugoslavia una Barbara Spinelli così ferocemente filo Nato e Occidente da firmare appell… - Emmapretti : RT @Emmapretti: @SMaurizi Sono assolutamente d'accordo con lei, se gli #Usa e la #Nato avessero rispettato le reciproche zone di influenza… - Mik1887_ : RT @riotta: Ricordo @LaStampa durante la guerra in Jugoslavia una Barbara Spinelli così ferocemente filo Nato e Occidente da firmare appell… -