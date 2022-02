365 giorni con Maria: 27 febbraio 2022 | Dopo aver pregato la novena compie il miracolo (Di domenica 27 febbraio 2022) La Vergine è venerata col titolo di Nostra Signora dei Rimedi in Spagna, proprio grazie a un suo intervento prodigioso a seguito della recita di una novena in un contesto di grave siccità, e accadono innumerevoli miracoli. Papa Benedetto XV conferma il suo patrocinio alla città spagnola: da allora ogni estate vengono organizzate celebrazioni e L'articolo 365 giorni con Maria: 27 febbraio 2022 Dopo aver pregato la novena compie il miracolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 27 febbraio 2022) La Vergine è venerata col titolo di Nostra Signora dei Rimedi in Spagna, proprio grazie a un suo intervento prodigioso a seguito della recita di unain un contesto di grave siccità, e accadono innumerevoli miracoli. Papa Benedetto XV conferma il suo patrocinio alla città spagnola: da allora ogni estate vengono organizzate celebrazioni e L'articolo 365con: 27lailproviene da La Luce di

Advertising

medeadicyta : RT @ChanceGardiner: ?? In 50 giorni del 2022 il 43% delle miocarditi avute in 365 giorni del 2021 - IMoresi : RT @ChanceGardiner: ?? In 50 giorni del 2022 il 43% delle miocarditi avute in 365 giorni del 2021 - gael99 : RT @ChanceGardiner: ?? In 50 giorni del 2022 il 43% delle miocarditi avute in 365 giorni del 2021 - mgrosa77 : Speriamo oggi di ripulire la tl.. Anche questo comple è passato e forse ce la facciamo a resistere altri 365 giorni… - chiaraped : RT @ChanceGardiner: ?? In 50 giorni del 2022 il 43% delle miocarditi avute in 365 giorni del 2021 -