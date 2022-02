Von der Leyen | alcune banche russe fuori dal sistema Swift

(Di domenica 27 febbraio 2022) "Abbiamo deciso che la Russia dovrà pagare un prezzo senza precedenti per questa aggressione. Toglieremo il Paese dalfinanziario internazionale: ci sarà una risposta ancora più forte". Lo ha ...

Lo ha detto la presidente della Commissione Europea UrsulaLeyen annunciando le nuove misure che la Ue vuole prendere nei confronti della Russia."Proporrò le seguenti nuove misure: in primo ...Dall'Europa arriva un'altra dichiarazione congiunta: la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen , il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e l'Alto rappresentante dell'Unione ...Il presidente del Consiglio e il leader ucraino hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno chiarito i malintesi della giornata di ieri ...Zelensky in mattinata ha anche parlato con molti leader europei,da Macron a Draghi a Von Der Leyen. Dalla Russia, tuttavia, il presidente della Duma sostiene un'altra versione dei fatti.