Ucraina, si combatte a Kiev. Zelensky: '100mila invasori sulla nostra terra'. Morti 3 bambini. Lanciarazzi russi verso il confine (Di sabato 26 febbraio 2022) "Il bilancio delle vittime finora dell'invasione russa dell'Ucraina è di almeno 198, tra i quali tre bimbi". Sono i numeri del ministero della salute ucraino, secondo quanto riporta il Guardian. Le ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 26 febbraio 2022) "Il bilancio delle vittime finora dell'invasione russa dell'è di almeno 198, tra i quali tre bimbi". Sono i numeri del ministero della salute ucraino, secondo quanto riporta il Guardian. Le ...

