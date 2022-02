Ucraina: Quartapelle (Pd), 'sanzioni dure, Russia fuori da Swift' (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "L'Italia è a fianco dell'Ucraina. Faremo tutto il possibile a sostegno dell'Ucraina, sostenendo sanzioni dure come l'esclusione della Russia dal sistema Swift e l'invio di equipaggiamenti per la difesa". Così su Twitter Lia Quartapelle, responsabile Affari internazionali e Europa nella Segreteria del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "L'Italia è a fianco dell'. Faremo tutto il possibile a sostegno dell', sostenendocome l'esclusione delladal sistemae l'invio di equipaggiamenti per la difesa". Così su Twitter Lia, responsabile Affari internazionali e Europa nella Segreteria del Pd.

