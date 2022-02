Ucraina, in Gazzetta decreto per militari in missioni Nato (Di sabato 26 febbraio 2022) La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto legge che che autorizza fino al 30 settembre 2022 la partecipazione di personale militare alle iniziative della Nato per l’impiego della forza ad elevata prontezza denominata Very High Readiness Joint Task Force VJTF . E’ autorizzata per l’anno 2022 la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della Nato a dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza; b. dispositivo per la sorveglianza navale nell’area sud dell’Alleanza; c. presenza in Lettonia Enhanced Forward Presence ; d. Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza. Complessivamente il decreto legge che è già in vigore stanzia 177 milioni di euro per il 2022 L'articolo proviene da Forze ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 26 febbraio 2022) LaUfficiale ha pubblicato illegge che che autorizza fino al 30 settembre 2022 la partecipazione di personale militare alle iniziative dellaper l’impiego della forza ad elevata prontezza denominata Very High Readiness Joint Task Force VJTF . E’ autorizzata per l’anno 2022 la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi dellaa dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza; b. dispositivo per la sorveglianza navale nell’area sud dell’Alleanza; c. presenza in Lettonia Enhanced Forward Presence ; d. Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza. Complessivamente illegge che è già in vigore stanzia 177 milioni di euro per il 2022 L'articolo proviene da Forze ...

