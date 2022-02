Travolto e ucciso da un treno merci in Liguria: è Matthew Carissimi, 20 anni di Bergamo (Di sabato 26 febbraio 2022) La tragedia si è consumata nella tarda serata di venerdì 25 febbraio verso le 22.30: Matthew Carissimi, 20 anni di Bergamo, è stato urtato, Travolto e ucciso da un treno merci. Il corpo senza vita di Matthew è stato trovato sul terzo binario della stazione di Riva Trigoso, una frazione di Sestri Levante. Il convoglio merci proveniva da Levente ed era diretto a Genova. A dare l’allarme era stato proprio il macchinista del treno: “ho sentito solamente un rumore ma non ho visto nulla”. Pensava si trattasse di un animale. Immediatamente sono giunti i soccorsi del 118, sono intervenuti gli uomini della polfer di Chiavari e i carabinieri di Riva Trigoso. Alla stazione genovese di Brignole la polfer hanno ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 febbraio 2022) La tragedia si è consumata nella tarda serata di venerdì 25 febbraio verso le 22.30:, 20di, è stato urtato,da un. Il corpo senza vita diè stato trovato sul terzo binario della stazione di Riva Trigoso, una frazione di Sestri Levante. Il convoglioproveniva da Levente ed era diretto a Genova. A dare l’allarme era stato proprio il macchinista del: “ho sentito solamente un rumore ma non ho visto nulla”. Pensava si trattasse di un animale. Immediatamente sono giunti i soccorsi del 118, sono intervenuti gli uomini della polfer di Chiavari e i carabinieri di Riva Trigoso. Alla stazione genovese di Brignole la polfer hanno ...

