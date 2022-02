Superbonus | Cgia | spesi 20 mld per meno dell' 1% delle case

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Cgia

Ilva criticato, rileva invece la, perché presenta un costo in capo alla fiscalità generale spaventoso e non proporzionale al numero di edifici che vengono "efficientati". Pertanto, ...Tuttavia, la convinzione di aver speso troppo e di aver 'drogato' il mercato edilizio è molto elevata" evidenzia la. Con ilinoltre " il meccanismo consente di detrarre fiscalmente ...Roma, 26 feb. (askanews) - A seguito di 107.588 asseverazioni depositate al 31 gennaio scorso1 , lo Stato, con il Superbonus del 110 per cento, ...Per gli artigiani mestrini lo Stato spende 20 miliardi, ma ne beneficia lo 0,9% degli immobili: "Abbassare subito soglia di detraibilità" ...