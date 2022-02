Stesso pollaio centrista e sondaggi magri. Ecco perché si beccano i galletti Renzi e Calenda (Di sabato 26 febbraio 2022) Una volta – Matteo Renzi (premier) e Carlo Calenda (ministro dello Sviluppo economico) – erano nello Stesso governo. Oggi sono due galletti che si contendono quel poco che passa il convento centrista. E, a dire il vero, neanche quello, dal momento che l’etichetta di “centrista” Calenda la rifiuta sdegnosamente. Non così l’altro, il Renzi, passato da rottamatore per vocazione a riciclatore per necessità. E anche il sondaggio appena sfornato dal Corriere della Sera rileva che entrambi non se la passano tanto bene da quelle parti. L’ex-premier: «Ha la sindrome del beneficiario rancoroso» Azione (in tandem con +Europa) veleggia intorno al 3,3 per cento mentre Italia Viva rischia addirittura l’insondabilità: 2,1 per cento. Dovesse ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Una volta – Matteo(premier) e Carlo(ministro dello Sviluppo economico) – erano nellogoverno. Oggi sono dueche si contendono quel poco che passa il convento. E, a dire il vero, neanche quello, dal momento che l’etichetta di “la rifiuta sdegnosamente. Non così l’altro, il, passato da rottamatore per vocazione a riciclatore per necessità. E anche ilo appena sfornato dal Corriere della Sera rileva che entrambi non se la passano tanto bene da quelle parti. L’ex-premier: «Ha la sindrome del beneficiario rancoroso» Azione (in tandem con +Europa) veleggia intorno al 3,3 per cento mentre Italia Viva rischia addirittura l’insondabilità: 2,1 per cento. Dovesse ...

