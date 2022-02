Si fa saltare in aria per fermare l'avanzata dei russi (Di sabato 26 febbraio 2022) L'ultimo gesto di eroismo celebrato da Kiev nella guerra contro la russia riguarda un giovane ingegnere che si sarebbe fatto esplodere per far crollare un ponte e fermare così l'avanzata delle truppe di Mosca. Lo ha raccontato il... Leggi su today (Di sabato 26 febbraio 2022) L'ultimo gesto di eroismo celebrato da Kiev nella guerra contro laa riguarda un giovane ingegnere che si sarebbe fatto esplodere per far crollare un ponte ecosì l'delle truppe di Mosca. Lo ha raccontato il...

