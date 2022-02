Sei Nazioni, la Francia travolge la Scozia e ora vede il Grande Slam (Di sabato 26 febbraio 2022) La Francia ha travolto per 36 - 17 la Scozia a Murrayfield nel match che ha aperto la terza giornata del Sei Nazioni. Terza vittoria di fila per i bleus del c.t. Fabien Galthie, che iniziano a 'vedere'... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Laha travolto per 36 - 17 laa Murrayfield nel match che ha aperto la terza giornata del Sei. Terza vittoria di fila per i bleus del c.t. Fabien Galthie, che iniziano a 're'...

Advertising

Gazzetta_it : Rugby, #SeiNazioni: Francia-Scozia 36-17 - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Lamaro sferza l’Italia: “Pensiamo a strafare invece di rispettare il piano di gioco” - tedpanski : RT @Simonon78: @alex_orlowski @SMaurizi Se non capisci che la NATO è un solo paravento USA per accerchiare nazioni non allineate l’ignorant… - sportface2016 : #Rugby #SixNations Altra vittoria per la Francia in casa della Scozia - FabioFab83 : @EnricoMattone @2000Struggling @essereminimal Si vede che sei una persona cinica. Non mi pare una frase criptica, Q… -