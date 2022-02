Sassuolo - Fiorentina 2 - 1, Defrel stende i viola al 94' (Di domenica 27 febbraio 2022) Serie A: gli anticipi della 27esima giornata. La Juve passa a Empoli 3 - 2 Reggio Emilia, 26 febbraio 2022 - Sassuolo e Fiorentina si sfidano nell'anticipo del sabato sera, valido per la 27giornata di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Serie A: gli anticipi della 27esima giornata. La Juve passa a Empoli 3 - 2 Reggio Emilia, 26 febbraio 2022 -si sfidano nell'anticipo del sabato sera, valido per la 27giornata di ...

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - CalcioOggi : Defrel all'ultimo secondo abbatte la Fiorentina: il Sassuolo vince ancora, 2-1 al Mapei Stadium -… - VotiFanta_ : Gazzetta voti fanta #SalernitanaBologna, #EmpoliJuventus, #SassuoloFiorentina anticipi del sabato 27ª giornata.… - Ticinonline : Il Sassuolo continua la sua marcia: stesa anche la Viola - TNC_Football : #SerieA FT: Sassuolo 2-1 Fiorentina -