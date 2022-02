Salvini dice che l’Italia dovrebbe aprire le porte a “chi scappa da guerre vere, come questa in Ucraina” (Di sabato 26 febbraio 2022) “l’Italia ha il dovere di spalancare le porte a chi scappa”: sembrerà incredibile ma a pronunciare queste parole è Matteo Salvini, che da quando la Russia ha invaso l’Ucraina sta facendo i conti con il suo passato da supporter di Vladimir Putin. Dopo aver poggiato un mazzo di fiori all’ingresso dell’ambasciata Ucraina a Roma, molti gli hanno fatto notare i suoi slogan a favore della politica del Cremlino. L’ultima giravolta del leader della Lega è sull’accoglienza dei migranti. “Mentre spesso si parla di guerre finte, questi profughi sono veri e scappano da guerre vere”, ha sottolineato intervenendo al Senato dopo l’informativa di Mario Draghi. E proprio rivolgendosi al premier ha ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) “ha il dodi spalancare lea chi”: sembrerà incredibile ma a pronunciare queste parole è Matteo, che da quando la Russia ha invaso l’sta facendo i conti con il suo passato da supr di Vladimir Putin. Dopo aver poggiato un mazzo di fiori all’ingresso dell’ambasciataa Roma, molti gli hanno fatto notare i suoi slogan a favore della politica del Cremlino. L’ultima giravolta del leader della Lega è sull’accoglienza dei migranti. “Mentre spesso si parla difinte, questi profughi sono veri eno da”, ha sottolineato intervenendo al Senato dopo l’informativa di Mario Draghi. E proprio rivolgendosi al premier ha ...

