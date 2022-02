Robert Pattinson a Verissimo: “Interpretare Batman è stata un’esperienza incredibile” (Di sabato 26 febbraio 2022) Sabato 26 febbraio, per la prima a Verissimo, Robert Pattinson, il protagonista dell’attesissimo The Batman, in uscita nelle sale il 3 marzo: “Il mio entusiasmo è a mille! Sono cresciuto guardando Batman, quando ero piccolo indossavo il suo costume. Non avrei mai immaginato di poter realizzare questo film. Sono molto fiero del risultato finale”. A Silvia Toffanin che gli chiede come sia stato indossare i panni del suo supereroe preferito, l’attore confessa: “Quando mi guardavo allo specchio provavo una sensazione potentissima, dovevo darmi un pizzicotto per capire che non stavo sognando – e prosegue – è stata l’esperienza più incredibile che abbia mai provato in vita mia, nessun ruolo è paragonabile a questo”. Durante la pandemia, molti suoi colleghi sono stati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Sabato 26 febbraio, per la prima a, il protagonista dell’attesissimo The, in uscita nelle sale il 3 marzo: “Il mio entusiasmo è a mille! Sono cresciuto guardando, quando ero piccolo indossavo il suo costume. Non avrei mai immaginato di poter realizzare questo film. Sono molto fiero del risultato finale”. A Silvia Toffanin che gli chiede come sia stato indossare i panni del suo supereroe preferito, l’attore confessa: “Quando mi guardavo allo specchio provavo una sensazione potentissima, dovevo darmi un pizzicotto per capire che non stavo sognando – e prosegue – èl’esperienza piùche abbia mai provato in vita mia, nessun ruolo è paragonabile a questo”. Durante la pandemia, molti suoi colleghi sono stati ...

