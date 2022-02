Real Madrid, Lunin non convocato: troppo scosso dalla guerra in Ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra tra Russia e Ucraina sta condizionando in modo negativo anche il mondo del calcio. È di poco fa infatti la notizia che riguarda il calciatore del Real Madrid. Lunin Real Madrid UcrainaA dare la notizia è un comunicato dello stesso club spagnolo. La decisione della dirigenza e dell’allenatore è stata unanime per il portiere. Andrij Lunin, giovane portiere ucraino, ha ricevuto la vicinanza di tutto il club per ciò che sta succedendo nel suo Paese. Inizialmente convocato per la sfida contro il Rayo Vallecano, non se la sarebbe sentita di scendere in campo. Ancelotti e la dirigenza hanno quindi comunicato che il giocatore non sarà ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) Latra Russia esta condizionando in modo negativo anche il mondo del calcio. È di poco fa infatti la notizia che riguarda il calciatore delA dare la notizia è un comunicato dello stesso club spagnolo. La decisione della dirigenza e dell’allenatore è stata unanime per il portiere. Andrij, giovane portiere ucraino, ha ricevuto la vicinanza di tutto il club per ciò che sta succedendo nel suo Paese. Inizialmenteper la sfida contro il Rayo Vallecano, non se la sarebbe sentita di scendere in campo. Ancelotti e la dirigenza hanno quindi comunicato che il giocatore non sarà ...

Guerra in Ucraina, il portiere del Real Madrid Lunin: "Servono cibo e farmaci..." Il portiere del Real Madrid Lunin ha lanciato un appello per aiutare l'Ucraina Andrij Lunin, portiere del Real Madrid, attraverso il suo profilo Instagram ha lanciato un appello per aiutare la popolazione in Ucraina.

