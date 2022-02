Putin non muove guerra solo in Ucraina, ma contro tutta l’Europa (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo la nuova invasione dell’Ucraina da parte della Russia sono scese in piazza a protestare più persone a Mosca e a San Pietroburgo – e a migliaia sono state arrestate – che in qualunque capitale europea non post-sovietica. La sensibilità dell’immaginario popolare alle notizie e alle immagini di un conflitto e le reazioni che queste suscitano attestano la percezione di una vicinanza e di una partecipazione agli eventi, non misurabile dalla distanza geografica dal teatro delle operazioni. Inoltre, se la mobilitazione dell’opinione pubblica non ha mai alcuna rilevanza rispetto agli esiti militari di una guerra, ne trasmette e interpreta in modo preciso il vissuto collettivo e quindi il grado di accettabilità politica. Non c’è dubbio, allora, che l’intervento che Putin ha ordinato per «denazificare» l’Ucraina è stata ... Leggi su linkiesta (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo la nuova invasione dell’da parte della Russia sono scese in piazza a protestare più persone a Mosca e a San Pietroburgo – e a migliaia sono state arrestate – che in qualunque capitale europea non post-sovietica. La sensibilità dell’immaginario popolare alle notizie e alle immagini di un conflitto e le reazioni che queste suscitano attestano la percezione di una vicinanza e di una partecipazione agli eventi, non misurabile dalla distanza geografica dal teatro delle operazioni. Inoltre, se la mobilitazione dell’opinione pubblica non ha mai alcuna rilevanza rispetto agli esiti militari di una, ne trasmette e interpreta in modo preciso il vissuto collettivo e quindi il grado di accettabilità politica. Non c’è dubbio, allora, che l’intervento cheha ordinato per «denazificare» l’è stata ...

Advertising

EnricoLetta : Alla Camera ho posto la necessità di non limitarsi a sostegno politico ed economico all’Ucraina aggredita dalla gue… - ItaliaViva : Populisti e sovranisti alla corte dello Zar. Bene che oggi si prendano le distanze da #Putin , ma non dimentichiamo… - ciropellegrino : Dicono: «Ma non è il momento di parlarne, c'è la #guerra». E invece no, il momento è ora. Questa gente per anni ha… - agselogni : RT @masterofmate: @fattoquotidiano Si può dire di tutto su Putin, ma sicuramente non è un deficiente. - FioreFerdi1 : RT @conteDartagnan: Speciale TG1 soldati ragazzini russi catturati dagli ucraini frastornati affermano che non avevano capito di avere varc… -