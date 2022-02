“Ora sei il nostro angelo”. Giovanni non ce l’ha fatta, è morto a 33 anni dopo una brutta malattia (Di sabato 26 febbraio 2022) Giovanni Onorato non ce l’ha fatta, la malattia è stata troppo grave e devastante e il suo corpo alla fine si è necessariamente arreso. La sua morte è sopraggiunta all’età di 33 anni, davvero prematuramente, e ha lasciato tutti senza fiato. La patologia che gli ha causato il decesso era stata scoperta diverso tempo fa, ovviamente parenti e amici speravano che potesse riprendersi ma non è stato così. E ora a piangerlo è l’intera comunità campana di Casoria, un paese in provincia di Napoli. Praticamente tutti conoscevano Giovanni Onorato, anche perché, come riferito da ‘Napoli Today’ sul suo sito, era il figlio del vice comandante dei vigili urbani, Luigi Onorato. Sono arrivati tantissimi messaggi in memoria del 33enne, che è stato salutato con ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 febbraio 2022)Onorato non ce, laè stata troppo grave e devastante e il suo corpo alla fine si è necessariamente arreso. La sua morte è sopraggiunta all’età di 33, davvero prematuramente, e ha lasciato tutti senza fiato. La patologia che gli ha causato il decesso era stata scoperta diverso tempo fa, ovviamente parenti e amici speravano che potesse riprendersi ma non è stato così. E ora a piangerlo è l’intera comunità campana di Casoria, un paese in provincia di Napoli. Praticamente tutti conoscevanoOnorato, anche perché, come riferito da ‘Napoli Today’ sul suo sito, era il figlio del vice comandante dei vigili urbani, Luigi Onorato. Sono arrivati tantissimi messaggi in memoria del 33enne, che è stato salutato con ...

Advertising

RaiTre : “Ora che è morto Borsellino, nessuno può capire che vuoto ha lasciato nella mia vita. Borsellino, sei morto per ciò… - Laura21180181 : RT @luigi_ilardi: Ora è confermato… #putin sei un pezzo di m….. #Kiev #GuerreEnUkraine #UkraineUnderAttack - nadbitti : RT @CasaLettori: Ora che non ci sei Quanti luoghi son diventati vani E senza senso Borges #NotePoetiche a #CasaLettori @diamiladi @D… - hiboss_hiboss : RT @dipy_dipietro: @PaolaSimonin @christian_fsi @LuigiF97101292 E sei stata generosa : va praticamente tutto a gas , ma da domani andrà tut… - LucillaGiannot1 : RT @Alberto63Al: Caino non sia soltanto il sangue versato, ma che veda il perdono per mettere a frutto la sconfitta. Ora che sei stella sen… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora sei Genoa, così la carica di Blessin ha scosso l'ambiente 2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese per 3 mesi, poi 3,99/mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l'accesso illimitato a tutti i contenuti ...

Operazione della Guardia costiera in 142 ristoranti "All you can eat": cento sanzioni, due attività chiuse 2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese per 3 mesi, poi 3,99/mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l'accesso illimitato a tutti i contenuti ...

Igor, ora sei al centro della Fiorentina Calcio Style Degrado all'ex Tomassi di Sora, ora spuntano anche scritte e disegni satanici Ora ci mancano solo le messe nere e le sette sataniche e stiamo a posto. Di notte si sentono strani rumori ma siccome il cantiere è chiuso ed abbiamo paura non siamo mai andati a vedere ma forse ...

Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni, ospiti e cast della puntata del 14 febbraio Un’ora sola vi vorrei: quante puntate Quante puntate sono previste per Un’ora sola vi vorrei? In tutto per la quarta stagione andranno in onda sei puntate più uno speciale per San Valentino. Tutte il ...

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese per 3 mesi, poi 3,99/mese per 3 mesi Attivagià abbonato? Accedi Sblocca l'accesso illimitato a tutti i contenuti ...2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese per 3 mesi, poi 3,99/mese per 3 mesi Attivagià abbonato? Accedi Sblocca l'accesso illimitato a tutti i contenuti ...Ora ci mancano solo le messe nere e le sette sataniche e stiamo a posto. Di notte si sentono strani rumori ma siccome il cantiere è chiuso ed abbiamo paura non siamo mai andati a vedere ma forse ...Un’ora sola vi vorrei: quante puntate Quante puntate sono previste per Un’ora sola vi vorrei? In tutto per la quarta stagione andranno in onda sei puntate più uno speciale per San Valentino. Tutte il ...