"Nato non può espandersi senza limiti". I media asiatici vs Europa e Usa (Di sabato 26 febbraio 2022) Non tutti raccontano come i media occidentali quanto sta accadendo in Ucraina. Critiche agli Usa per perdita dell’egemonia. Cosa hanno fatto con Cuba nel ‘62? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 26 febbraio 2022) Non tutti raccontano come ioccidentali quanto sta accadendo in Ucraina. Critiche agli Usa per perdita dell’egemonia. Cosa hanno fatto con Cuba nel ‘62? Segui su affaritaliani.it

Advertising

LiaQuartapelle : Più che la paura della NATO, quel che muove Putin è la paura che l’Ucraina democratica e libera mostri ai cittadini… - lmisculin : Analisi volante. Non mi convince molto l'idea che Putin si sentisse minacciato dalla NATO. Fino a poco fa era quasi… - riotta : Ricordo @LaStampa durante la guerra in Jugoslavia una Barbara Spinelli così ferocemente filo Nato e Occidente da fi… - Guzzi19958320 : RT @velo_di_maia: @SMaurizi @MauroCapozza La #Russia di #Putin non è la Russia stracciona di Boris Eltsin! Ora é una grande potenza militar… - SarahPalmas1987 : @simonefloris7 @StefanoPutinati Le basi nato sono principalmente basi usa. E no, non rimane, perché avere il nemico… -