Mosca | “Zelensky è fuggito da Kiev” Lui si mostra in video LIVE

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tre giorni di guerra. Dopo il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbass, dopo lo storico discorso di Putin, dopo i bombardamenti mirati sugli aerei e sulle basi difensive ucraine, oggi è il giorno della battaglia strada per strada.. È nella capitale che si decide il futuro dell’Ucraina. Putin ieri ha fatto un appello agli ucraini chiedendogli di cacciare il presidentee i suoi sodali “nazisti e ubriaconi” che avrebbero piazzato difese missilistiche nei quartieri residenziali per usare “la popolazione civile” come “scudo umano”.respinge le accuse. E resiste, forse più di quanto ci si potesse attendere. Le vittime militari sono numerose: qualche centinaio da parte ucraina, confermate dal presidente. Oltre 3.500 quelle russe, stando almeno al report ...

MediasetTgcom24 : Mosca: 'Finlandia e Svezia non entrino nella Nato' #guerraucraina #kiev #ucraina #russia #zelensky #putin… - MediasetTgcom24 : Mosca: 'Prese le armi date dall'Occidente a Kiev' #guerraucraina #kiev #ucraina #russia #zelensky #putin… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky alla popolazione: 'Sono qui. Difendete Kiev, non deponete le armi'. Mosca:… - buronjek : RT @NicolaPorro: ??Ultima ora ?? La denuncia di #Kiev: 'Missile russo colpisce un condominio'. Il ministero della difesa pubblica il video (V… - Yogaolic : RT @infoitinterno: Guerra Ucraina Russia, news di oggi: Kiev resiste all’assedio, Zelensky: “Esercito ucraino controlla la capitale, abbiam… -

Il Guardian scrive che il video è stato condiviso sui social dal servizio stampa del presidente Volodymyr Zelensky e mostra il missile che esplode in un appartamento privato. Ma Mosca smentisce di ... Il governo ucraino: 198 morti dall'inizio dell'invasione, tra cui 3 bambini. Il presidente Zelensky rifiuta l'aiuto americano per lasciare il paese: "Mi servono munizioni, non un passaggio" IN ALTO AD ... Primo effetto delle sanzioni Ue: nave russa bloccata ella Manica. Il presidente ucraino respinge l'offerta Usa di essere evacuato dalla capitale: "Voglio munizioni, non un passaggio" l cerchio russ ...