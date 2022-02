Malattie rare, come comportarsi se colpiscono il sistema endocrino (Di sabato 26 febbraio 2022) 28 febbraio. Si celebra in tutto il mondo la Giornata dedicata alle Malattie rare. E’ un momento chiave per la scienza, che sta trovando nuove strade per la cura di alcune di queste patologie, per i pazienti e per le famiglie. In termini generali una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di caso presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita, 5 casi su 10.000 persone. Il numero di Malattie rare conosciute e diagnosticate si aggira intorno alle 7-8000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Il 20% delle patologie riguarda bambini sotto i 14 anni: si tratta soprattutto di malformazioni congenite (45%) e Malattie delle ghiandole endocrine, della nutrizione, ... Leggi su dilei (Di sabato 26 febbraio 2022) 28 febbraio. Si celebra in tutto il mondo la Giornata dedicata alle. E’ un momento chiave per la scienza, che sta trovando nuove strade per la cura di alcune di queste patologie, per i pazienti e per le famiglie. In termini generali una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, intesail numero di caso presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita, 5 casi su 10.000 persone. Il numero diconosciute e diagnosticate si aggira intorno alle 7-8000, ma è una cifra che cresce con l’avanzare della scienza e, in particolare, con i progressi della ricerca genetica. Il 20% delle patologie riguarda bambini sotto i 14 anni: si tratta soprattutto di malformazioni congenite (45%) edelle ghiandole endocrine, della nutrizione, ...

