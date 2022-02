LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar è il più forte di tutti! Vince tappa e classifica generale (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, con l’ennesima vittoria della carriera giovane ma già scintillante di Tadej Pogacar. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguire OA Sport per tutte le analisi e gli approfondimenti su questa corsa e su tutta la stagione del ciclismo! 13.18 Il podio di questa tappa sarà anche il podio della generale. Vince Pogacar con 22? su Yates e 48? su Bilbao. 13.16 Tadej Pogacar Vince tappa e classifica generale nel paese nativo del proprio team! Seconda vittoria consecutiva all’UAE Tour per il fenomeno sloveno. 13.15 ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.19 La nostrafinisce qui, con l’ennesima vittoria della carriera giovane ma già scintillante di Tadej. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguire OA Sport per tutte le analisi e gli approfondimenti su questa corsa e su tutta la stagione del ciclismo! 13.18 Il podio di questasarà anche il podio dellacon 22? su Yates e 48? su Bilbao. 13.16 Tadejnel paese nativo del proprio team! Seconda vittoria consecutiva all’UAEper il fenomeno sloveno. 13.15 ...

zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: due minuti per i fuggitivi di giornata - #tappa #DIRETTA: #minuti… - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: in archivio i primi 45 chilometri - #tappa #DIRETTA: #archivio #primi - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2022 tappa di oggi in DIRETTA: si crea il gruppetto di fuggitivi - #tappa #DIRETTA: #gruppetto… - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE dell'ultima frazione dell'UAE Tour 2022 - infoitsport : LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: volata perfetta per Philipsen che centra la seconda vittoria! -