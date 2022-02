LIVE – Avellino-Catania, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di sabato 26 febbraio 2022) La DIRETTA LIVE di Avellino-Catania, match valido per la ventinovesima giornata di Serie C 2021/2022. Nel girone C della terza divisione allo stadio Partenio-Lombardi i campani ospitano i siciliani: quarto posto per i padroni di casa, gli etnei invece sono quattordicesimi, gravati peraltro da diversi punti di penalizzazione. Appuntamento alle ore 14.35 di sabato 26 febbraio, chi la spunterà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Avellino-Catania (match non iniziato) Pre partita – Nulla da fare, la gara è ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Pre partita – La gara al momento non inizia. Troppa neve in campo. Vedremo gli aggiornamenti. Pre partita – Come su ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Ladi, match valido per la ventinovesima giornata di. Nel girone C della terza divisione allo stadio Partenio-Lombardi i campani ospitano i siciliani: quarto posto per i padroni di casa, gli etnei invece sono quattordicesimi, gravati peraltro da diversi punti di penalizzazione. Appuntamento alle ore 14.35 di sabato 26 febbraio, chi la spunterà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA(match non iniziato) Pre partita – Nulla da fare, la gara è ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Pre partita – La gara al momento non inizia. Troppa neve in campo. Vedremo gli aggiornamenti. Pre partita – Come su ...

Advertising

anteprima24 : ** LIVE/ #Avellino-Catania, le formazioni ufficiali ** - Calciodiretta24 : Avellino - Catania: diretta live e risultato in tempo reale - ottopagine : Avellino - Catania, ecco dove vederla in diretta tv, radio e live streaming #Avellino - Calciodiretta24 : Serie C, Latina - Avellino 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - zazoomblog : LIVE- Latina-Avellino le formazioni ufficiali - #LIVE- #Latina-Avellino #formazioni -