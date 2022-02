L'Italia potrebbe seguire la Germania e offrire armi all'Ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) Per aiutare la resistenza Ucraina anche l'Italia potrebbe offrire armi, munizioni come sta facendo la Germania. Dopo il passo del cancelliere Sholz, di spedire 1000 armi anticarro e 500 missili pure il governo Italiano valuta questa possibilità. Finora si è sempre parlato di equipaggiamenti e di implementare la presenza nel contingente Nato come aveva dichiarato Mario Draghi alle Camere. Aumentati i caccia in Romania, i militari in Lettonia, il passo in avanti potrebbe essere supportare la resistenza con munizioni. Nel decreto di venerdì si parlava solo di equipaggiamenti. La resistenza Ucraina, le prove che sta offrendo impongono alle nazioni europee una prova di vicinanza. Cedere armi, sostenere ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 febbraio 2022) Per aiutare la resistenzaanche l', munizioni come sta facendo la. Dopo il passo del cancelliere Sholz, di spedire 1000anticarro e 500 missili pure il governono valuta questa possibilità. Finora si è sempre parlato di equipaggiamenti e di implementare la presenza nel contingente Nato come aveva dichiarato Mario Draghi alle Camere. Aumentati i caccia in Romania, i militari in Lettonia, il passo in avantiessere supportare la resistenza con munizioni. Nel decreto di venerdì si parlava solo di equipaggiamenti. La resistenza, le prove che sta offrendo impongono alle nazioni europee una prova di vicinanza. Cedere, sostenere ...

Advertising

LegaSalvini : Massimo #Garavaglia (Ministro del Turismo): “C’è una enorme voglia di Italia ???? e il 2022 potrebbe essere l’anno de… - ilfoglio_it : Anche l'Italia potrebbe seguire il modello Germania. Si valuta di aiutare la resistenza ucraina con armi, munizioni… - Marco36116213 : @Andrea03094809 @G23Mld Secondo me l'Italia potrebbe anche non essere così fragile, a patto che ci governa non foss… - hecatonchiri : @Aramcheck76 Gli Usa hanno vantaggio nell'alzare i livelli di tensione, chi mostra di cedere anche di poco rischia… - iopunto67 : RT @_GrayDorian: @EnricoLetta La Russia possiede già sistemi di pagamento alternativi come l'SPSF, e potrebbe appoggiarsi ad altre reti com… -