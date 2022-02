Il record di vittorie consecutive della Roma – 26 febbraio 2006 – VIDEO (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel 2006 la Roma, nel derby contro la Lazio, batte il record di vittorie consecutive stagionali stabilito dal Milan nel 1990 Il 2006, anno del trionfo italiano ai Mondiali di Germania e dello scandalo Calciopoli, va ricordato anche per il derby capitolino del 26 febbraio. Roma e Lazio si affrontano per la 27° giornata di Serie A e i giallorossi riescono ad imporsi per 2-0. Grande assente della serata è Francesco Totti, rimasto vittima contro l’Empoli, una settimana prima, di un gravissimo infortunio. La mancanza del capitano Romanista, pur facendosi inevitabilmente sentire in mezzo al campo, non precluderà la vittoria della Roma sui cugini. La prima rete è firmata da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Nella, nel derby contro la Lazio, batte ildistagionali stabilito dal Milan nel 1990 Il, anno del trionfo italiano ai Mondiali di Germania e dello scandalo Calciopoli, va ricordato anche per il derby capitolino del 26e Lazio si affrontano per la 27° giornata di Serie A e i giallorossi riescono ad imporsi per 2-0. Grande assenteserata è Francesco Totti, rimasto vittima contro l’Empoli, una settimana prima, di un gravissimo infortunio. La mancanza del capitanonista, pur facendosi inevitabilmente sentire in mezzo al campo, non precluderà la vittoriasui cugini. La prima rete è firmata da ...

Advertising

LaScorza : 16 anni fa, oggi, la @OfficialASRoma ci regalava una delle notti piú belle Il record di 11 vittorie consecutive pr… - MCHAWMAR4 : Tuttavia, c'è un chiaro incentivo per la Juventus ad andare in controtendenza, dato il record di prima rete in tras… - cesaremilanti : @ale_donofrio75 Il record finale di una squadra dopo la conclusione del secondo turno include anche il record di vi… - Frias56946262 : @Idonotcombdolls Quante volte il Napoli ha vinto il girone di Champions? Qual è la squadra con tutte vittorie nel g… - Guizzardi_67 : RT @WeAreTennisITA: RAFA È AFFAMATO ?? Ad Acapulco batte Paul per 6-0 7-6 e raggiunge 13 vittorie consecutive, un inizio record il suo. Vin… -

Ultime Notizie dalla rete : record vittorie Eccellenza, il Lumezzane vuole la serie D e la stagione perfetta Se il Lume ritrovasse quei 3 punti, potrebbe ancora superare il record di media punti del Varese 2015/'16, 2,80 a partita con 27 vittorie e 3 pareggi, senza ko, nel girone A. Viceversa potrebbe ...

Virtus Francavilla, sfida al Palermo in ottica playoff. Con un record nel mirino Ma quella di Taurino è una squadra 'rinnovata' con maggiore sicurezza nei propri mezzi, in grado di ottenere sette vittorie nelle ultime sette gare interne. In più c'è sempre 'l'ombra' del record da ...

Dalla striscia positiva alla media punti: il Modena capolista aggiorna i suoi record La Gazzetta di Modena Brescia a Como per tenere la vetta e per i record Fuori porta per essere sempre più dentro alla propria storia e di conseguenza al comando di un bel sogno. Il campionato morde,il Brescia reduce dal pomeriggio perfetto contro l’Ascoli di più e, senza ...

Ashby e il tentativo di record di velocità a terra La velocità è sempre stata al centro dell'esistenza di Glenn Ashby, su yacht, moto o in terra. La ricerca della velocità gli ha fatto vincere 3 Coppe America, una Medaglia d'Argento Olimpica e 17 Camp ...

Se il Lume ritrovasse quei 3 punti, potrebbe ancora superare ildi media punti del Varese 2015/'16, 2,80 a partita con 27e 3 pareggi, senza ko, nel girone A. Viceversa potrebbe ...Ma quella di Taurino è una squadra 'rinnovata' con maggiore sicurezza nei propri mezzi, in grado di ottenere settenelle ultime sette gare interne. In più c'è sempre 'l'ombra' delda ...Fuori porta per essere sempre più dentro alla propria storia e di conseguenza al comando di un bel sogno. Il campionato morde,il Brescia reduce dal pomeriggio perfetto contro l’Ascoli di più e, senza ...La velocità è sempre stata al centro dell'esistenza di Glenn Ashby, su yacht, moto o in terra. La ricerca della velocità gli ha fatto vincere 3 Coppe America, una Medaglia d'Argento Olimpica e 17 Camp ...