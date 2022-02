Il problema dell’atteggiamento fascista di un certo antifascismo in Italia (Di sabato 26 febbraio 2022) Certa incapacità di vedere il fascismo dove questo c’è sostanzialmente (ne ha scritto ieri Francesco Cundari, e mi permetto di aggiungere che quel fascismo è tanto più evidente e temibile quanto più sopravvive sotto le forme che retoricamente lo rinnegano), non costituisce un’aberrazione episodica e marginale del corso repubblicano: ma il portato essenziale di una medesima storia, di una identica tradizione, e la perseveranza in purezza di una lunga affermazione identitaria di cui il fascismo è stato conato e la Repubblica antifascista la più duratura realizzazione sostanziale. È una realtà difficilmente denunciabile presso il potere consuetudinario che trae vantaggio – di allocazione sociale, di carriera, di roba – da quella mistificazione, ma non è facile discuterne con speranza di ascolto nemmeno presso quelli che per pigro fraintendimento vi si subordinano in modo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 26 febbraio 2022) Certa incapacità di vedere il fascismo dove questo c’è sostanzialmente (ne ha scritto ieri Francesco Cundari, e mi permetto di aggiungere che quel fascismo è tanto più evidente e temibile quanto più sopravvive sotto le forme che retoricamente lo rinnegano), non costituisce un’aberrazione episodica e marginale del corso repubblicano: ma il portato essenziale di una medesima storia, di una identica tradizione, e la perseveranza in purezza di una lunga affermazione identitaria di cui il fascismo è stato conato e la Repubblica antila più duratura realizzazione sostanziale. È una realtà difficilmente denunciabile presso il potere consuetudinario che trae vantaggio – di allocazione sociale, di carriera, di roba – da quella mistificazione, ma non è facile discuterne con speranza di ascolto nemmeno presso quelli che per pigro fraintendimento vi si subordinano in modo ...

