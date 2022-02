Il papà di Anna Safroncik a Kiev, l’attrice preoccupatissima: “Spero finisca presto” (Di sabato 26 febbraio 2022) Racconta sui social il dramma che la sua famiglia sta affrontando Anna Safroncik. l’attrice ucraina, che vive in Italia da anni, sta cercando di tenersi costantemente in contatto con il suo papà che purtroppo è a Kiev in questo momento. “Siamo sempre davanti alla tv ma la cosa che posso dirvi è che nessuno sa realmente quello che succede in Ucraina e a Kiev. Siamo angosciati” aveva raccontato ieri l’attrice cercando di restare calma nonostante la grande preoccupazione per la situazione della sua famiglia ma anche di tutte le persone che vivono in questo momento qualcosa di drammatico. l’attrice ha continuano nelle sue storie a spiegare che tutto può cambiare di ora in ora: “Qualunque uomo ucraino che viene fermato in strada, può essere arruolato ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 febbraio 2022) Racconta sui social il dramma che la sua famiglia sta affrontandoucraina, che vive in Italia da anni, sta cercando di tenersi costantemente in contatto con il suoche purtroppo è ain questo momento. “Siamo sempre davanti alla tv ma la cosa che posso dirvi è che nessuno sa realmente quello che succede in Ucraina e a. Siamo angosciati” aveva raccontato iericercando di restare calma nonostante la grande preoccupazione per la situazione della sua famiglia ma anche di tutte le persone che vivono in questo momento qualcosa di drammatico.ha continuano nelle sue storie a spiegare che tutto può cambiare di ora in ora: “Qualunque uomo ucraino che viene fermato in strada, può essere arruolato ...

