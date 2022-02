I Meduza per la prima volta in un live show in anteprima mondiale (Di sabato 26 febbraio 2022) Il colosso Meduza non rallenta la sua corsa: dopo l'incredibile esibizione in qualità di superospiti internazionali al Festival di Sanremo, dove il trio di producer dai beat irresistibili è stato capace di trasformare l'Ariston in una gigantesca dancehall infuocata, annuncia oggi Odizzea - live in Concert, un grandioso live show che partirà il prossimo 29 aprile in world premiere dalla sala Great Hall dell'Avant Gardner di New York. Eccellenza tutta italiana, il trio composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio è pronto a infiammare la capitale americana con uno spettacolo che sancisce per i producers l'inizio di una nuova era musicale, un viaggio epico in tre dimensioni con destinazione futuro.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 febbraio 2022) Il colossonon rallenta la sua corsa: dopo l'incredibile esibizione in qualità di superospiti internazionali al Festival di Sanremo, dove il trio di producer dai beat irresistibili è stato capace di trasformare l'Ariston in una gigantesca dancehall infuocata, annuncia oggi Odizzea -in Concert, un grandiosoche partirà il prossimo 29 aprile in world premiere dalla sala Great Hall dell'Avant Gardner di New York. Eccellenza tutta italiana, il trio composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio è pronto a infiammare la capitale americana con uno spettacolo che sancisce per i producers l'inizio di una nuova era musicale, un viaggio epico in tre dimensioni con destinazione futuro.video width="746" height="420" ...

