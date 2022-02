Horizon Forbidden West Recensione? No | vi racconto una sessione di gioco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 febbraio 2022) No, non voglio scrivere unadi. Voglio giocarlo, spolparlo, godermi ogni minuto passato in compagnia di Aloy in un mondo che se già su PS4, con Zero Dawn, faceva slogare le mascelle, su PS5 le mascelle se le porta direttamente a casa; le espone in una vetrinetta; le fa vedere agli amici che vengono a trovare Sony per sapere come se la passa tra un film e un altro con Tom Holland. “Guarda, quella è la mascella del tipo che ha scritto laper *nome testata qui*, hai visto che bella? Le darei un bell’8.5”. Perciò no, non sarò un’ennesimo feticcio esposto al pubblico ludibrio mentre cerco di barcamenarmi tra le millemila feature che Sony e Guerrilla hanno cucito con sapienza e amore su...