"Ho il terrore, non riesco a dormire". Anna Safroncik, il dolore dell'attrice per il padre (Di sabato 26 febbraio 2022) Naturalizzata italiana, Anna Safroncik non ha mai dimenticato le sue origini. È nata a Kiev quando l'Ucraina non si era ancora dichiarata uno stato indipendente e democratico e dopo lo scoppio della guerra si è detta molto preoccupata per la sua famiglia. "Sento mio padre ogni ora per sapere come va. Siamo molto angosciati e nessuno ha dormito stanotte. Si sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa. Da qui è difficile continuare a portare avanti gli impegni quotidiani", ha detto l'attrice nota per aver recitato in Centovetrine. "Vorremmo portare via i nostri cari da Kiev, ma al momento è impossibile. Vige la legge marziale, ma soprattutto qualunque uomo venga fermato per strada su territorio ucraino viene arruolato. Mi ha fatto sapere una mia amica che il marito è stato fermato mentre stava per raggiungerla. Gli hanno dato ...

