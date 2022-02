Highlights e gol Salernitana-Bologna 1-1: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 26 febbraio 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Salernitana-Bologna, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Arechi di Salerno gli ospiti passano in vantaggio a fine primo tempo grazie alla rete di Arnautovic ma i padroni di casa non mollano e trovano la rete del pareggio grazie al neo entrato Zortea. Nel finale di partita occasioni da una parte e dall’altra, ma la più clamorosa ce l’ha Sansone che spacca la traversa con un tiro fantastico da fuori area. LE PAGELLE E I VOTI SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. Allo stadio Arechi di Salerno gli ospiti passano in vantaggio a fine primo tempo grazie alla rete di Arnautovic ma i padroni di casa non mollano e trovano la rete del pareggio grazie al neo entrato Zortea. Nel finale di partita occasioni da una parte e dall’altra, ma la più clamorosa ce l’ha Sansone che spacca la traversa con un tiro fantastico da fuori area. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

Advertising

fedegoffi1995 : RT @FootballAndDre1: Visti nuovamente gli highlights di Genoa Inter. Non fare un gol a questi scappati di casa fa fumare parecchio. Io vogl… - sportli26181512 : Como-Brescia: video, gol e highlights: Como e Brescia si dividono un punto a testa. Nel match valido per la ventise… - sportli26181512 : Cosenza-Alessandria: video, gol e highlights: Il Cosenza ha conquistato tre punti importanti nel match casalingo di… - sportli26181512 : Vicenza-Pordenone: video, gol e highlights: Una rete di Da Cruz al minuto 14, segnata su assist di Crecco, ha dato… - sportli26181512 : Parma-SPAL: video, gol e highlights: Nel match valevole per la ventiseiesima giornata della Serie B, netta vittoria… -