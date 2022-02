Highlights e gol Psg-Saint Etienne 3-1, Ligue 1 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 26 febbraio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Psg-Saint Etienne 3-1, match valido per la Ligue 1 2021/2022. Show dei parigini con giocate pazzesche di Mbappé e Messi, che servono due assist clamorosi. L’argentino al francese, che segna due gol, il transalpino a Danilo autore della terza rete. Ma a passare in vantaggio erano stati i biancoverdi con Bouanga. Di seguito ecco le immagini salienti della partita del Parco dei Principi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Ilcon glie i gol di Psg-3-1, match valido per la. Show dei parigini con giocate pazzesche di Mbappé e Messi, che servono due assist clamorosi. L’argentino al francese, che segna due gol, il transalpino a Danilo autore della terza rete. Ma a passare in vantaggio erano stati i biancoverdi con Bouanga. Di seguito ecco le immagini salienti della partita del Parco dei Principi. SportFace.

