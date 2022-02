Guerra Russia Ucraina, Tuchel teme un’ondata di odio verso il Chelsea (Di sabato 26 febbraio 2022) dovuta alla figura del presidente Roman Abramovic In vista della finale di Carabao Cup contro il Liverpool, l’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha rivelato di essere preoccupato per l’ondata di odio anti-russo, causata dall’invasione dell’Ucraina. Infatti, il proprietario del club è il magnate russo Roman Abramovic. LE PAROLE – «Comprendo le critiche contro il club, so che non ce ne possiamo svincolare facilmente» ha detto il tecnico tedesco «ma noi, staff e giocatori, non ci possiamo fare niente. Pensiamo sia una situazione orribile che sta annebbiando le menti di tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) dovuta alla figura del presidente Roman Abramovic In vista della finale di Carabao Cup contro il Liverpool, l’allenatore delThomasha rivelato di essere preoccupato per l’ondata dianti-russo, causata dall’invasione dell’. Infatti, il proprietario del club è il magnate russo Roman Abramovic. LE PAROLE – «Comprendo le critiche contro il club, so che non ce ne possiamo svincolare facilmente» ha detto il tecnico tedesco «ma noi, staff e giocatori, non ci possiamo fare niente. Pensiamo sia una situazione orribile che sta annebbiando le menti di tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

