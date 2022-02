Guerra in Ucraina, l’intervento della Nato diventa realtà: tutte le misure contro Putin (Di sabato 26 febbraio 2022) Nelle ultime ore si sta cercando di utilizzare tutti i mezzi possibili per arginare una situazione che sta diventando sempre più insostenibile. Come è stato già riportato da svariate testate… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 26 febbraio 2022) Nelle ultime ore si sta cercando di utilizzare tutti i mezzi possibili per arginare una situazione che stando sempre più insostenibile. Come è stato già riportato da svariate testate… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - rotaruchristina : RT @romatoday: Assedio a Kiev, bombe anche contro asili e orfanotrofi: un'intera generazione in pericolo - NewsPadania : RT @startup_italia: In questo momento tragico è fondamentale un’opinione pubblica consapevole. Ecco i profili da seguire. ?? -