Guerra in Ucraina: le lacrime di Zinchenko e l'abbraccio con Mykolenko prima di Everton-Manchester City (Di sabato 26 febbraio 2022) lacrime per il proprio Paese che soffre. Toccanti le immagini che arrivano da Goodison Park, dove Everton e Manchester City si affrontano per... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022)per il proprio Paese che soffre. Toccanti le immagini che arrivano da Goodison Park, dovesi affrontano per...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - pinoberruti : Ma, tolto l’inaffidabile Conte, si può sapere cosa pensano i 5stelle sulla guerra in ucraina? - tergiversunpo : RT @martinaland15: Il cartello dice “se sei contro la guerra abbracciami” vedere questo mi scalda il cuore ma allo stesso tempo mi distrugg… -