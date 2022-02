Guerra in Ucraina, Kiev sotto assedio. Mosca: “Non vuole trattare, riprendiamo l'avanzata”. Draghi a Zelensky: “Forniremo assistenza per difendervi”. Mosca: distrutti 821 obiettivi militari (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente ucraino lancia un appello disperato. Una risoluzione Onu “deplora” l’attacco, mentre Pechino chiede che si torni a dialogare. Gli Usa sanzionano Putin, Lavrov e Gerasimov Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente ucraino lancia un appello disperato. Una risoluzione Onu “deplora” l’attacco, mentre Pechino chiede che si torni a dialogare. Gli Usa sanzionano Putin, Lavrov e Gerasimov

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - rlyehsong : RT @ultimenotizie: La Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale dell'#Ucraina, ha chiesto alla comunita' internazionale di dichiarare il p… - orlandi492 : RT @ValentinaGrippo: Tra poco interverrò come portavoce nazionale di @Azione_it al XX congresso dei @Radicali. Parleremo della #Guerra in #… -