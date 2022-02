Guerra in Ucraina, contro la Russia i Paesi europei inviano armi a Kiev (Di sabato 26 febbraio 2022) Berlino – Guerra Ucraina-Russia, anche Belgio e Olanda oltre la Germania hanno deciso di mandare armi a Kiev. Il portavoce del governo di Berlino Steffen Hebestreit ha annunciato la notizia precisando che le armi provengono dagli arsenali della Bundeswehr, l’esercito tedesco. La Germania manderà mille armi anticarro e 500 missili Stinger terra-aria. “L’attacco russo segna una svolta epocale. E’ nostro dovere fare del nostro meglio per sostenere l’Ucraina nella difesa contro l’esercito invasore di Putin. Per questo mandiamo mille armi anticarro e 500 missili Stinger ai nostri amici in Ucraina”, ha scritto sui social il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “La Germania ha appena annunciato la fornitura di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 26 febbraio 2022) Berlino –, anche Belgio e Olanda oltre la Germania hanno deciso di mandare. Il portavoce del governo di Berlino Steffen Hebestreit ha annunciato la notizia precisando che leprovengono dagli arsenali della Bundeswehr, l’esercito tedesco. La Germania manderà milleanticarro e 500 missili Stinger terra-aria. “L’attacco russo segna una svolta epocale. E’ nostro dovere fare del nostro meglio per sostenere l’nella difesal’esercito invasore di Putin. Per questo mandiamo milleanticarro e 500 missili Stinger ai nostri amici in”, ha scritto sui social il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “La Germania ha appena annunciato la fornitura di ...

