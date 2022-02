Gravenberch, la Juventus si affida a Mino Raiola (Di sabato 26 febbraio 2022) I bianconeri tenteranno l’acquisto di Ryan Gravenberch, la prossima estate. Cherubini ci tenterà in tutti i modi La Juventus non si nasconde, vuole un grande colpo per il centrocampo in estate. I recenti infortuni e i continui cambi di modulo di Allegri hanno presentato una situazione disarmante. La Juventus dovrà necessariamente correre ai ripari, per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) I bianconeri tenteranno l’acquisto di Ryan, la prossima estate. Cherubini ci tenterà in tutti i modi Lanon si nasconde, vuole un grande colpo per il centrocampo in estate. I recenti infortuni e i continui cambi di modulo di Allegri hanno presentato una situazione disarmante. Ladovrà necessariamente correre ai ripari, per L'articolo

